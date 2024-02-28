США: Росія просувається під Авдіївкою, ситуація дуже важка, у ЗСУ закінчуються боєприпаси
У Сил оборони закінчуються боєприпаси, ситуація на фронті важка, а російська армія продовжує просуватися на захід від Авдіївки. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, за останні три доби росіяни захопили ще кілька селищ під Авдіївкою.
"Це не зрівняється зі значимістю Авдіївки з погляду логістичного хаба, який вони там хочуть створити. Але вони рухаються. Це не якийсь заморожений конфлікт", — сказав Кірбі.
Він зазначив, що українським воїнам на фронті доводиться вибирати пріоритетні цілі через брак боєприпасів.
"У них закінчуються патрони, у них не закінчується хоробрість. Ситуація дуже важка. Я не в змозі поставити на цьому позначку часу і сказати: знаєте, до такого числа вони програють війну. Але вони, звичайно, починають втрачати територію", — заявив чиновник.
У цьому контексті представник адміністрації США наголосив, що Україні терміново необхідне продовження військової допомоги з боку Конгресу.
Вранці 28 лютого у Генеральному штабі повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
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