США: Росія просувається під Авдіївкою, ситуація дуже важка, у ЗСУ закінчуються боєприпаси

Кірбі заявив, що за останні кілька діб росіяни захопили ще кілька селищ поблизу Авдіївки

Джон Кірбі (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

У Сил оборони закінчуються боєприпаси, ситуація на фронті важка, а російська армія продовжує просуватися на захід від Авдіївки. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за останні три доби росіяни захопили ще кілька селищ під Авдіївкою.

"Це не зрівняється зі значимістю Авдіївки з погляду логістичного хаба, який вони там хочуть створити. Але вони рухаються. Це не якийсь заморожений конфлікт", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що українським воїнам на фронті доводиться вибирати пріоритетні цілі через брак боєприпасів.

"У них закінчуються патрони, у них не закінчується хоробрість. Ситуація дуже важка. Я не в змозі поставити на цьому позначку часу і сказати: знаєте, до такого числа вони програють війну. Але вони, звичайно, починають втрачати територію", — заявив чиновник.

У цьому контексті представник адміністрації США наголосив, що Україні терміново необхідне продовження військової допомоги з боку Конгресу.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

Вранці 28 лютого у Генеральному штабі повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

Читайте також: Сили оборони відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки