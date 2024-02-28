США: РФ продвигается под Авдеевкой, ситуация очень тяжелая, у ВСУ заканчиваются боеприпасы
У Сил обороны заканчиваются боеприпасы, ситуация на фронте тяжелая, а российская армия продолжает продвигаться западнее Авдеевки. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам за последние трое суток россияне захватили еще несколько поселков под Авдеевкой.
"Это не сравнится со значимостью Авдеевки с точки зрения логистического хаба, который они там хотят создать. Но они в движении. Это не какой-то замороженный конфликт", — сказал Кирби.
Он отметил, что украинским воинам на фронте приходится выбирать приоритетный цели из-за нехватки боеприпасов.
"У них заканчиваются патроны, у них не заканчивается храбрость. Ситуация очень тяжелая. Я не в состоянии поставить на этом отметку времени и сказать, знаете ли, к такому-то числу они проиграют войну. Но они, конечно, начинают терять территорию", — заявил чиновник.
В этом контексте представитель администрации США подчеркнул, что Украине срочно необходимо продолжение военной помощи со стороны Конгресса.
Утром 28 февраля в Генеральном штабе сообщили, что на Авдеевском направлении украинские военные отбили 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
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