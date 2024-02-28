США: РФ продвигается под Авдеевкой, ситуация очень тяжелая, у ВСУ заканчиваются боеприпасы

Кирби заявил, что за последние несколько суток россияне захватили еще несколько поселков вблизи Авдеевки

Джон Кирби (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

У Сил обороны заканчиваются боеприпасы, ситуация на фронте тяжелая, а российская армия продолжает продвигаться западнее Авдеевки. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам за последние трое суток россияне захватили еще несколько поселков под Авдеевкой.

"Это не сравнится со значимостью Авдеевки с точки зрения логистического хаба, который они там хотят создать. Но они в движении. Это не какой-то замороженный конфликт", — сказал Кирби.

Он отметил, что украинским воинам на фронте приходится выбирать приоритетный цели из-за нехватки боеприпасов.

"У них заканчиваются патроны, у них не заканчивается храбрость. Ситуация очень тяжелая. Я не в состоянии поставить на этом отметку времени и сказать, знаете ли, к такому-то числу они проиграют войну. Но они, конечно, начинают терять территорию", — заявил чиновник.

В этом контексте представитель администрации США подчеркнул, что Украине срочно необходимо продолжение военной помощи со стороны Конгресса.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)

Утром 28 февраля в Генеральном штабе сообщили, что на Авдеевском направлении украинские военные отбили 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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