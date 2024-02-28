ВСУ: РФ снова начала наступать под Угледаром, идет на прорыв у Авдеевки и Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Старомайорского, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито 13 атак в районах Синьковки и Табаевки.

Около Кременной провалились 11 атак в районах Тернов и Раздоловки.

Под Бахмутом Силы обороны отбили 11 штурмов в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также провалились 29 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы под Марьинкой. Кроме этого, отбыто еще четыре атаки в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного.

В Запорожской области неудачными было восемь атак в районах Малиновки и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили один штурм захватчиков.

Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, сбито два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре беспилотника-разведчика.

Ракетчики поразили четыре района сосредоточения армии России, два артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны и две радиолокационные станции.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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