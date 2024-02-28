ВСУ: РФ снова начала наступать под Угледаром, идет на прорыв у Авдеевки и Марьинки — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Старомайорского, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито 13 атак в районах Синьковки и Табаевки.
Около Кременной провалились 11 атак в районах Тернов и Раздоловки.
Под Бахмутом Силы обороны отбили 11 штурмов в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
На Авдеевском направлении украинские воины отбили 25 атак в районах Бердичей, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.
Также провалились 29 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы под Марьинкой. Кроме этого, отбыто еще четыре атаки в районах Угледара, Старомайорского и Урожайного.
В Запорожской области неудачными было восемь атак в районах Малиновки и Работино.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках, отбили один штурм захватчиков.
Украинская авиация нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, сбито два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре беспилотника-разведчика.
Ракетчики поразили четыре района сосредоточения армии России, два артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны и две радиолокационные станции.
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
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