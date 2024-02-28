ЗСУ: РФ знову почала наступати під Вугледаром, йде на прорив біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Старомайорського, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 102 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито 13 атак у районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної провалилися 11 атак у районах Тернів та Роздолівки.

Під Бахмутом Сили оборони відбили 11 штурмів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 29 штурмів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди під Мар'їнкою. Крім цього, відбулися ще чотири атаки в районах Вугледара, Старомайорського та Урожайного.

У Запорізькій області невдалими було вісім атак у районах Малинівки та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках, відбили один штурм загарбників.

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, збито два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і чотири безпілотники-розвідники.

Ракетники вразили чотири райони зосередження армії Росії, два артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони та дві радіолокаційні станції.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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