3 ОШБр: За добу на одну позицію під Авдіївкою Росія може привезти близько 100-150 осіб

Заступник командира третьої штурмової бригади Жорін заявив, що кількості окупантів, які брали Авдіївку, вистачить ще на кілька таких міст

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

За добу на одну позицію на Авдіївському напрямку Росія може привезти близько 100-200 нових людей. Про це заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Щоб ви розуміли – за добу вони можуть привезти на одну позицію 150-200 нових людей. Їх роз***бують, на наступну добу вони знову привозять таку саму кількість", – написав він.

За його словами, кількості російських підрозділів, які залучили для взяття Авдіївки, "вистачило б для захоплення кількох подібних населених пунктів".

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що штурмові групи росіян були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка, де окупаційні сили намагалися просуватися за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

27 лютого Сили оборони відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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