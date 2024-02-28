Авдіївка. Окупанти заблоковані біля Орлівки, ЗСУ сподіваються на допомогу місцевого рельєфу

Авдіївка (скриншот із відео)

Сили оборони продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку. Для цього вони обрали лінію населених пунктів Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі Радіо Свободи.

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"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", – сказав він.

За словами Лиховія, штурмові групи росіян були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка, де окупаційні сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", – додав він.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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