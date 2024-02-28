Авдеевка. Оккупанты заблокированы возле Орловки, ВСУ надеются на помощь местного рельефа

Авдеевка (Скриншот из видео)

Силы обороны продолжают операцию на Авдеевском направлении. Для этого они выбрали линию населенных пунктов Тоненькое-Орловка-Бердичи. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире Радио Свободы.

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"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", – сказал он.

По словам Лыховия, штурмовые группы россиян были заблокированы в окрестностях и на подходе к Орловке, где оккупационные силы пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника – у села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", – добавил он.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.

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