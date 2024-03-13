3 ОШБр: Ситуация сверхсложная, несмотря на потери РФ не отступает, не позволяем прорваться
Фото: 3 ОШБр

На Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины, сообщила пресс-служба бригады.

В 3 ОШБр отметили, что после выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки соединение продолжило уничтожать захватчиков на Авдеевском направлении.

По данным бригады, сейчас на ее счету более 500 ликвидированных оккупантов, до 20 вражеских бронированных машин и танков, зенитно-ракетные комплексы, артсистемы, самоходные артиллерийские установки и значительное количество автотехники россиян.

"Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", – отмечают в 3 ОШБр.

В то же время, несмотря на напряженную ситуацию, бригада продолжает "стирать" пехоту захватчиков, отбивать штурмы и не позволяет россиянам совершить прорыв вглубь занятой обороны на направлении.

  • 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
  • 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
  • 1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
  • 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
  • 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

Читайте также: ВСУ о плане россиян оккупировать Донецкую и Луганскую области к "выборам": Фантастика

войнаавдеевкаоборонапотери3 ОШБр