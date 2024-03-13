3 ОШБр: Ситуация сверхсложная, несмотря на потери РФ не отступает, не позволяем прорваться

Фото: 3 ОШБр

На Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины, сообщила пресс-служба бригады.

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В 3 ОШБр отметили, что после выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки соединение продолжило уничтожать захватчиков на Авдеевском направлении.

По данным бригады, сейчас на ее счету более 500 ликвидированных оккупантов, до 20 вражеских бронированных машин и танков, зенитно-ракетные комплексы, артсистемы, самоходные артиллерийские установки и значительное количество автотехники россиян.

"Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", – отмечают в 3 ОШБр.

В то же время, несмотря на напряженную ситуацию, бригада продолжает "стирать" пехоту захватчиков, отбивать штурмы и не позволяет россиянам совершить прорыв вглубь занятой обороны на направлении.

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

1 марта на Авдеевском направлении воины 47 отдельной механизированной бригады остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".