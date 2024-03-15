Сырский на Авдеевском направлении назвал эффективный способ обороны: уничтожение и защита

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Фото: Telegram)

На Авдеевском направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону украинских военных. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, совместно с командирами, рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.

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Сырский посетил Авдеевское направление, где враг пытается прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад. Он акцентировал, что сейчас наиболее эффективным способом ведения украинской обороны является:

→ уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов;

→ защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ;

→ уничтожение пунктов управления вражескими БпЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Главком отметил, что совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий украинских войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.

"Были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", – акцентировал он.

Сырский рассказал, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары кабами с расстояния 40 – 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ, добавил главнокомандующий.

Фото: Telegram

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

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