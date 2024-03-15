Сырский на Авдеевском направлении назвал эффективный способ обороны: уничтожение и защита
На Авдеевском направлении противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону украинских военных. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, совместно с командирами, рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.
Сырский посетил Авдеевское направление, где враг пытается прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад. Он акцентировал, что сейчас наиболее эффективным способом ведения украинской обороны является:
→ уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов;
→ защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЭБ;
→ уничтожение пунктов управления вражескими БпЛА ударами ракетных систем и огнем артиллерии.
Главком отметил, что совместно с командирами рассмотрели оптимальные варианты действий украинских войск, маневр резервами, обеспечение боеприпасами и другими материальными средствами.
"Были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении", – акцентировал он.
Сырский рассказал, что наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV-дронов и дронов со сбросами. Авиация противника периодически наносит удары кабами с расстояния 40 – 50 км, артиллерийские позиции и основные элементы боевого порядка прикрываются средствами РЭБ, добавил главнокомандующий.
- 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
- В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.
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