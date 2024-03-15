Дезертирство, спалення трупів "Солнцепеками": ЗСУ розповіли про дії ворога на Авдіївському напрямку

Офіцер Цехоцький зазначив, що ворог має ціль — не дати можливості ЗСУ закріпитися на тій лінії, яка утворилась

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російська армія практично щодня штурмує населені пункти Авдіївського напрямку: Невельске, Первомайське, Тоненьке. Збройні Сили України фіксували випадки дезертирства російських бійців та спалювання трупів загиблих військовослужбовців РФ. Про це повідомив офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

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За словами офіцера, російські військові постійно оновлюють свої резерви та йдуть невеличкими групами по четверо-п'ятеро людей.

Він акцентував, що армія РФ має ціль — не дати можливості українським Силам оборони детальніше закріпитися на тій лінії, яка утворилась.

"Вони не дуже добре підготовлені, у багатьох з них немає бажання йти у наступи, але їх змушують", – зазначив він та наголосив, що багато дезертують з поля бою, з місць розташування, бо "розуміють, що на них чекає на полі бою".

"Зафіксовані такі випадки, коли вони своїм "Солнцепьоками" палили трупи своїх же військовослужбовців, які загинули, для того, щоб не деморалізувати моральний дух своїх "наступаючих", щоб вони не бачили ці трупи", — повідомив Цехоцький.

Офіцер розповів, що 14 березня були спроби в армії РФ пустити в дію техніку.

"Вночі, о 02:30, вони виїхали з двома танками та БМП, але підірвались на міні, потім наші пілоти їх добили — один танк та один БМП, інші всі втекли, піхота розсіялась, і ми цілий день їх "виловлювали", — додав Цехоцький.

ДОВІДКА. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян. Система "Солнцепек" використовується для знищення легкої броньованої техніки, живої сили, а також руйнування фортифікаційних споруд противника. Вогонь із системи ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм вагою понад 200 кг. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, які були затрофеєні під час боїв проти росіян.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

14 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Авдіївський напрямок та, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.

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