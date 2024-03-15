Дезертирство, сожжение трупов: ВСУ рассказали о действиях врага на Авдеевском направлении

Офицер Цехоцкий отметил, что у врага есть цель – не дать возможности ВСУ закрепиться на образовавшейся линии

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российская армия практически ежедневно штурмует населенные пункты Авдеевского направления: Невельское, Первомайское, Тоненькое. Вооруженные Силы Украины фиксировали случаи дезертирства российских бойцов и сжигания трупов погибших военнослужащих РФ. Об этом сообщил офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

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По словам офицера, российские военные постоянно обновляют свои резервы и идут небольшими группами по четыре-пять человек.

Он акцентировал, что цель армии РФ – не дать возможности украинским Силам обороны основательнее закрепиться на образовавшейся линии.

"Они не очень хорошо подготовлены, у многих из них нет желания идти в наступление, но их заставляют", – отметил он и подчеркнул, что многие дезертируют с поля боя, из мест расположения, потому что "понимают, что их ждет на поле боя".

"Зафиксированы такие случаи, когда они своим "Сонцепеком" жгли трупы своих же военнослужащих, которые погибли, для того, чтобы не деморализовать моральный дух своих "наступающих", чтобы они не видели эти трупы", – сообщил Цехоцкий.

Офицер рассказал, что 14 марта были попытки армии РФ пустить в действие технику.

"Ночью, в 02:30, они выехали с двумя танками и БМП, но подорвались на мине, потом наши пилоты их добили – один танк и один БМП, другие все убежали, пехота рассеялась, и мы целый день их "вылавливали", – добавил Цехоцкий.

СПРАВКА. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, которые были затрофеены во время боев против россиян. Система "Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы, а также разрушения фортификационных сооружений противника. Огонь из системы ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом более 200 кг. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, которые были затрофеены во время боев против россиян.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и обстановка остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

14 марта главнокомандующий ВСУ Сырский посетил Авдеевское направление и совместно с командирами рассмотрел оптимальные варианты действий ВСУ.

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