Бійці третьої штурмової бригади на Авдіївському напрямку ліквідували місце дислокації командного складу російського підрозділу, а також гаубицю Д-30. Військові поділилися кадрами.

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За даними бригади, українські воїни знищили гаубицю Д-30 в Авдіївці, вогнем якої російські військові могли діставати українські позиції та техніку.

Також військові розповіли, що противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — "деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів".

Це, своєю чергою, дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою, акцентували у третій штурмовій.

13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте сили РФ, що кількісно переважають, не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України. 14 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Авдіївський напрямок та, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.

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