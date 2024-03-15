Бійці третьої штурмової бригади на Авдіївському напрямку ліквідували місце дислокації командного складу російського підрозділу, а також гаубицю Д-30. Військові поділилися кадрами.

За даними бригади, українські воїни знищили гаубицю Д-30 в Авдіївці, вогнем якої російські військові могли діставати українські позиції та техніку.

Також військові розповіли, що противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — "деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів".

Це, своєю чергою, дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою, акцентували у третій штурмовій.

  • 13 березня головком ЗСУ заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".  
  • Того самого дня на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте сили РФ, що кількісно переважають, не відступають, і обстановка залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.
  • 14 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Авдіївський напрямок та, спільно із командирами, розглянув оптимальні варіанти дій ЗСУ.

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