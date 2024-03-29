Західні ЗМІ пишуть про "загрозу наступу на Харків". Сирський: Це буде фатально для росіян

Сирський заявив, що в напрямку Харкова будують фортифікації та проводять планування оборони

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що спроба наступу на Харків стане для російської армії "фатальною". Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, українські військові не можуть ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку наступу росіян, а тому вживають усіх необхідних заходів.

Він зазначив, що сьогодні триває будівництво фортифікацій, встановлення комплексної системи загороджень, а також планування оборони в разі атаки на Харків.

"У нас вже є досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. У цей час стався масштабний обвал фронту. Якщо росіяни вирушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – сказав Сирський.

Водночас воєначальник заявив, що кожна військова операція по-своєму унікальна.

"І просто скористатися її умовною калькою в наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математичне завдання з сотнями змінних, у якому кожна складова може мати вирішальне значення", – наголосив генерал.

Раніше низка західних медіа опублікувала інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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