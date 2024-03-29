Західні ЗМІ пишуть про "загрозу наступу на Харків". Сирський: Це буде фатально для росіян
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що спроба наступу на Харків стане для російської армії "фатальною". Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, українські військові не можуть ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку наступу росіян, а тому вживають усіх необхідних заходів.
Він зазначив, що сьогодні триває будівництво фортифікацій, встановлення комплексної системи загороджень, а також планування оборони в разі атаки на Харків.
"У нас вже є досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. У цей час стався масштабний обвал фронту. Якщо росіяни вирушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – сказав Сирський.
Водночас воєначальник заявив, що кожна військова операція по-своєму унікальна.
"І просто скористатися її умовною калькою в наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Сучасна війна – це математичне завдання з сотнями змінних, у якому кожна складова може мати вирішальне значення", – наголосив генерал.
Раніше низка західних медіа опублікувала інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків.
- 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
- Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
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