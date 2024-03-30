Зеленський про контрнаступ: Зможемо підготуватися цього року, якщо фронт буде стабільним

Зеленський наголосив, що якщо Україна не зробить кроків для підготовки нового контрнаступу – їх зробить Росія

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна зможе підготувати новий контрнаступ цього року, якщо ситуація на фронті залишатиметься стабільною. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

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Зеленський стверджує, що якщо ситуація на полі бою залишатиметься стабільною – Україна зможе озброїти й навчити нові бригади в тилу, з метою провести новий контрнаступ пізніше цього року.

"Якщо ти не робиш кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: якщо ти чогось не зробиш, це зробить Росія", — наголосив президент.

Глава держави також розповів про програму створення армії безпілотників українського виробництва. Зокрема він акцентував на таких, які можуть досягати 1000 кілометрів і більше вглиб Росії, водночас визнавши, що лише дронами перемогти у війні не можна.

"Ми можемо використовувати військово-морські дрони, щоб витіснити їхній флот з наших територіальних вод і всієї західної частини Чорного моря, так. Але цього недостатньо для перемоги. Це безпілотники, а не ракети", — додав Зеленський.

28 березня Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що спроба наступу на Харків стане для російської армії "фатальною".

Того самого дня голова об'єднаного комітету начальників штабів США Браун заявив, що не знає, чи Росія зможе організувати новий великий наступ в Україні.

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