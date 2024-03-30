Зеленський про контрнаступ: Зможемо підготуватися цього року, якщо фронт буде стабільним
Україна зможе підготувати новий контрнаступ цього року, якщо ситуація на фронті залишатиметься стабільною. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.
Зеленський стверджує, що якщо ситуація на полі бою залишатиметься стабільною – Україна зможе озброїти й навчити нові бригади в тилу, з метою провести новий контрнаступ пізніше цього року.
"Якщо ти не робиш кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: якщо ти чогось не зробиш, це зробить Росія", — наголосив президент.
Глава держави також розповів про програму створення армії безпілотників українського виробництва. Зокрема він акцентував на таких, які можуть досягати 1000 кілометрів і більше вглиб Росії, водночас визнавши, що лише дронами перемогти у війні не можна.
"Ми можемо використовувати військово-морські дрони, щоб витіснити їхній флот з наших територіальних вод і всієї західної частини Чорного моря, так. Але цього недостатньо для перемоги. Це безпілотники, а не ракети", — додав Зеленський.
- 28 березня Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
- 29 березня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що спроба наступу на Харків стане для російської армії "фатальною".
- Того самого дня голова об'єднаного комітету начальників штабів США Браун заявив, що не знає, чи Росія зможе організувати новий великий наступ в Україні.
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