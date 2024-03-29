Головний генерал США: Не знаю, чи Росія зможе почати великий наступ. Рік була м'ясорубка
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що не знає, чи Росія зможе організувати новий великий наступ в Україні. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його Defence One.
За його словами, Конгресу слід схвалити новий пакет допомоги Україні якнайшвидше.
Він зазначив, що в найближчому майбутньому Сили оборони зіткнуться з продовженням ударів загарбників.
"Я не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося протягом минулого року", – сказав Браун.
Воєначальник заявив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систем озброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні.
"І, я б сказав, це майже м'ясорубка", – наголосив генерал.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи в Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.
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