Головний генерал США: Не знаю, чи Росія зможе почати великий наступ. Рік була м'ясорубка

Чарльз Браун (Фото: EPA/NATHAN HOWARD)

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що не знає, чи Росія зможе організувати новий великий наступ в Україні. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його Defence One.

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За його словами, Конгресу слід схвалити новий пакет допомоги Україні якнайшвидше.

Він зазначив, що в найближчому майбутньому Сили оборони зіткнуться з продовженням ударів загарбників.

"Я не знаю, чи росіяни зможуть організувати великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на те, що сталося протягом минулого року", – сказав Браун.

Воєначальник заявив, що окупанти кинули багато сил, особового складу, систем озброєння та транспорту, аби досягти того, що вони мають на сьогодні.

"І, я б сказав, це майже м'ясорубка", – наголосив генерал.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитись про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи в Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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