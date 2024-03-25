У Палаті представників кажуть, що голосуватимуть за допомогу Україні після Великодня
Очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон хоче винести на голосування пакет з допомогою Україні після Великодня. Про це він заявив в інтерв'ю CBS програмі Face the Nation.
"Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом", – повідомив Маккол.
Великдень у США цього року святкуватимуть 31 березня.
Він нагадав, що Джонсон зараз перебуває у "складній ситуації" щодо допомоги Україні, оскільки деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади.
Маккол заявив, що відмова від допомоги Україні може ослабити США.
"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані, — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", – наголосив він.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
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