У Палаті представників кажуть, що голосуватимуть за допомогу Україні після Великодня

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон хоче винести на голосування пакет з допомогою Україні після Великодня. Про це він заявив в інтерв'ю CBS програмі Face the Nation.

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"Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом", – повідомив Маккол.

Великдень у США цього року святкуватимуть 31 березня.

Він нагадав, що Джонсон зараз перебуває у "складній ситуації" щодо допомоги Україні, оскільки деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади.

Маккол заявив, що відмова від допомоги Україні може ослабити США.

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані, — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", – наголосив він.

22 березня активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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