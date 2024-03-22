Прихильниця Трампа ініціює відставку спікера Джонсона. Керівництво республіканців проти

Грін звинуватила Джонсона, що він "занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників. Керівництво Республіканської партії виступає проти, передає CNN.

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За словами поінформованого джерела журналістів, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – із застосування цієї процедури у жовтні 2023 року було звільнено колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті.

Соратниця Трампа звинуватила Джонсона в тому, що він "занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду".

Водночас голова конференції Республіканської партії Палати представників Еліз Стефанік заявила, що зовсім не підтримує таку ініціативу.

"Спікер Джонсон продовжує працювати з усіма членами республіканської конференції", – сказала вона.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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