Ексглава ЦРУ: Україна може перейти у наступ, якщо США схвалять допомогу вчасно

Девід Петреус заявив, що сподівається, що "у наступні кілька тижнів правильне рішення щодо допомоги Україні ухвалять"

Девід Петреус (Фото: ЕРА)

Якщо американський Конгрес вчасно розблокує допомогу Україні, Сили оборони зможуть стримати російський наступ та перехопити ініціативу наприкінці 2024 року. Про це на Київському безпековому форумі заявив колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус.

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"Я думаю, що, отримавши належну зовнішню допомогу, Україна зможе стримати наступ Росії, а наприкінці цього року чи на початку наступного перейти у наступ", – сказав він.

За словами Петреуса, він чув "обнадійливі коментарі" від спікера Палати представників Майка Джонсона щодо голосування за пакет підтримки Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Ексглава ЦРУ зазначив, що "не в курсі, коли буде рішення", але сподівається, що "у наступні кілька тижнів правильне воно буде прийняте".

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

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