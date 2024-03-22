Экс-глава ЦРУ: Украина может перейти в наступление, если США одобрят помощь вовремя

Дэвид Петреус заявил, что надеется, что "в последующие несколько недель правильное решение о помощи Украине будет принято"

Дэвид Петреус (Фото: ЕРА)

Если американский Конгресс вовремя разблокирует помощь Украине, Силы обороны смогут сдержать российское наступление и перехватить инициативу в конце 2024 года. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус.

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"Я думаю, что, получив должную внешнюю помощь, Украина сможет сдержать наступление России, а в конце этого года или в начале следующего перейти в наступление", – сказал он.

По словам Петреуса, он слышал "обнадеживающие комментарии" от спикера Палаты представителей Майка Джонсона по голосованию за пакет поддержки Украины, Израиля и Тайваня.

Экс-глава ЦРУ отметил, что "не в курсе, когда будет решение", но надеется, что "в следующие несколько недель правильное оно будет принято".

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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