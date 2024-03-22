Помощь США Украине. Стефанишина: На складах месяцами лежат готовые пакеты – надо решение

Чиновница отметила, что американские партнеры призывают "учиться играть в покер" и говорят, что Украина "не очень разбирается в американской политике"

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

На американских военных складах уже четвертый месяц готовы второй и третий пакеты военной помощи, которые должна была получить Украина, однако для отправки требуется соответствующее решение властей. Сейчас прогноз не очень оптимистичный. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности".

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Стефанишина, цитируя министра финансов Сергея Марченко, заявила, что за прошедшие два месяца Украина получила 10% от запланированных средств, необходимых для выживания государства.

Также она акцентировала, что Украина не получила военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн".

"Если решение будет – скорее всего, оно будет на этот год. Вчера утром вернулась из Брюсселя. Синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичные", – сказала Стефанишина.

Чиновница отметила, что американские партнеры призывают "учиться играть в покер" и говорят, что украинская сторона "не очень хорошо разбирается в американской политике, слишком агрессивно реагирует на отсутствие этого решения".

"И призывают нас к умеренной реакции. В то же время без каких-либо прогнозов я хочу подчеркнуть: ситуация уже сейчас очень плохая", – добавила чиновница.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по оказанию Украине помощи в кредит.