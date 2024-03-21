Глава МИД Польши: Успех Украины сейчас является вопросом доверия всего мира к США

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Если бы американская поддержка Украины прекратилась, союзники США во всем мире обратили бы на это внимание и стали бы перестраховываться. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Успех Украины сейчас является вопросом доверия к США. И если бы американская поддержка Украины прекратилась, я думаю, что союзники США во всем мире обратили на это внимание и стали бы перестраховываться", – сказал он.

В связи с этим глава польской дипломатии обратился к американскому Конгрессу с просьбой побыстрее одобрить помощь Украине и "разрешить демократии работать".

"Я снова обращаюсь к спикеру Джонсону разрешить голосование по нему [законопроекту о помощи Украине, Тайваню и Израилю], и пусть демократия работает", – сказал Сикорский.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

Читайте также: Помощь Украине в кредит. Демократы в Конгрессе начали поддерживать инициативу