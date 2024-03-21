Глава МЗС Польщі: Успіх України зараз є питанням довіри всього світу до США

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Якби американська підтримка України припинилася, союзники США в усьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватися. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"Успіх України зараз є питанням довіри до США. І якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США в усьому світі звернули на це увагу і почали б перестраховуватись", – сказав він.

У зв'язку з цим глава польської дипломатії звернувся до американського Конгресу з проханням швидше схвалити допомогу Україні й "дозволити демократії працювати".

"Я знову звертаюся до спікера Джонсона дозволити голосування по ньому [законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю], і хай демократія працює", – сказав Сікорський.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

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