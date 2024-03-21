Глава МЗС Польщі: Успіх України зараз є питанням довіри всього світу до США
Якби американська підтримка України припинилася, союзники США в усьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватися. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Успіх України зараз є питанням довіри до США. І якби американська підтримка України припинилася, я думаю, що союзники США в усьому світі звернули на це увагу і почали б перестраховуватись", – сказав він.
У зв'язку з цим глава польської дипломатії звернувся до американського Конгресу з проханням швидше схвалити допомогу Україні й "дозволити демократії працювати".
"Я знову звертаюся до спікера Джонсона дозволити голосування по ньому [законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю], і хай демократія працює", – сказав Сікорський.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
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