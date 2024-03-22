Допомога США Україні. Стефанішина: На складах місяцями лежать готові пакети – потрібне рішення
На американських воєнних складах вже четвертий місяць готові другий та третій пакети військової допомоги, які мала отримати Україна, однак для відправлення потрібне відповідне рішення влади. Наразі прогноз не є дуже оптимістичним. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі".
Стефанішина, цитуючи міністра фінансів Сергія Марченка, заявила, що за минулі два місяці Україна отримала 10% від запланованих коштів, необхідних для виживання держави.
Також вона акцентувала, що Україна не отримала військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн".
"Якщо рішення буде — скоріше за все, воно буде на цей рік. Вчора зранку повернулася з Брюсселя. Синхронізувавшись з колегами, можу сказати, що прогнози не є дуже оптимістичними", — сказала Стефанішина.
Урядовиця зазначила, що американські партнери закликають "вчитися грати в покер" і кажуть, що українська сторона "не дуже добре розуміється на американській політиці, занадто агресивно реагує на відсутність цього рішення".
"І закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів я хочу наголосити: ситуація вже зараз дуже погана", — додала урядовиця.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.