Допомога США Україні. Стефанішина: На складах місяцями лежать готові пакети – потрібне рішення

Урядовиця зазначила, що американські партнери закликають "вчитися грати в покер" і кажуть, що Україна "не дуже розуміється на американській політиці"

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

На американських воєнних складах вже четвертий місяць готові другий та третій пакети військової допомоги, які мала отримати Україна, однак для відправлення потрібне відповідне рішення влади. Наразі прогноз не є дуже оптимістичним. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі".

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Стефанішина, цитуючи міністра фінансів Сергія Марченка, заявила, що за минулі два місяці Україна отримала 10% від запланованих коштів, необхідних для виживання держави.

Також вона акцентувала, що Україна не отримала військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн".

"Якщо рішення буде — скоріше за все, воно буде на цей рік. Вчора зранку повернулася з Брюсселя. Синхронізувавшись з колегами, можу сказати, що прогнози не є дуже оптимістичними", — сказала Стефанішина.

Урядовиця зазначила, що американські партнери закликають "вчитися грати в покер" і кажуть, що українська сторона "не дуже добре розуміється на американській політиці, занадто агресивно реагує на відсутність цього рішення".

"І закликають нас до поміркованої реакції. Водночас без будь-яких прогнозів я хочу наголосити: ситуація вже зараз дуже погана", — додала урядовиця.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.