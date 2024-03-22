Союзница Трампа инициирует отставку спикера Джонсона. Руководство республиканцев против

Грин обвинила Джонсона, что он "слишком много отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства"

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Активная поклонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей. Руководство Республиканской партии выступает против, передает CNN.

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По словам информированного источника журналистов, Грин подала ходатайство об отставке с должности спикера – с применением этой процедуры в октябре 2023 года был освобожден бывший спикер от республиканцев Кевин Маккарти.

Соратница Трампа обвинила Джонсона в том, что он "слишком много отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства".

В то же время глава конференции Республиканской партии Палаты представителей Элиз Стефаник заявила, что совсем не поддерживает такую инициативу.

"Спикер Джонсон продолжает работать со всеми членами республиканской конференции", – сказала она.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

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