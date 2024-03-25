В Палате представителей говорят, что будут голосовать за помощь Украине после Пасхи

Майкл Маккол (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Майк Джонсон хочет вынести на голосование пакет с помощью Украины после Пасхи. Об этом он заявил в интервью CBS программе Face the Nation.

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"Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом", – сообщил Маккол.

Пасху в США в этом году будут праздновать 31 марта.

Он напомнил, что Джонсон сейчас находится в "сложной ситуации" помощи Украине, поскольку некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности.

Маккол заявил, что отказ от помощи Украине может ослабить США.

"Если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, проигрываем Путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане, – это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее", – подчеркнул он.

22 марта активная союзница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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