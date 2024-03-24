Американцы считают Украину одним из наиболее вероятных союзников в случае третьей мировой
Большинство американцев верят в возможность третьей мировой войны. Если она начнется, Украина рассматривается ими как один из наиболее вероятных союзников, свидетельствует опрос YouGov.
Участникам исследования, которое состоялось в начале февраля, предлагали ответить на вопрос, насколько вероятна, по их мнению, новая мировая война в течение следующих пяти-десяти лет. 22% респондентов назвали такую возможность очень вероятной, 39% – достаточно вероятной. Среди республиканцев такое мнение распространено больше, чем среди демократов.
Если бы новая мировая война начнется, 77% американцев считают, что США будут участвовать в ней.
Наиболее вероятными союзниками они считают Великобританию (67%), Украину (58%), Израиль (58%) и Францию (57%), противниками – Россию (72%), Китай (69%), Иран (67%), Северная Корея (65%).
Участники опроса полагают, что США и их союзники победят в войне. В случае, если воевать придется с Россией, в такой результат верят 53% респондентов, если с Китаем – 48%, если с Китаем и Россией одновременно – 45%.
6% участников опроса сказали, что пошли бы добровольцами на войну, если бы началась мировая война при участии США, еще 9% – пошли бы воевать, если призовут, а 13% – отказались бы от службы вообще. Остальные выбрали другие варианты – "не уверен" или "не думаю, что понадоблюсь вооруженным силам из-за возраста или инвалидности".
Однако если бы США оказались под непосредственной угрозой вторжения, процент людей, которые пошли бы добровольцами на военную службу, был бы выше – 16%.
Опрос YouGov проводился онлайн 1-7 февраля 2024 среди 1000 граждан США. Возможная погрешность – 4%.
- Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена у Соединенных Штатов не будет шансов на победу в третьей мировой войне.