Трамп пугает электорат третьей мировой. Говорит: США проиграют, если лидером будет Байден

Экс-президент США также намекнул, что в случае его победы на выборах он прекратит помощь другим странам

Дональд Трамп (Скриншот)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания действующего американского лидера Джо Байдена у Соединенных Штатов "не будет шансов на победу" в Третьей мировой войне. Такое мнение высказал 24 февраля на конференции консервативных политических действий, которая ежегодно проходит в Вашингтоне.

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"Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать. Если Джо Байден выиграет в 2024 году, США ждет наихудшее", – сказал Трамп.

Он отметил, что якобы администрация Байдена направляет страну к "разрушению кратким путем" и только его правительство способно что-либо изменить.

45-й президент США в очередной раз пообещал решить проблему с нелегальными мигрантами и высокой инфляцией. В то же время он назвал команду Байдена "тиранами", которые "хотят уничтожить страну".

Трамп намекнул, что при его президентстве США могут прекратить оказывать помощь другим странам. Вероятно, Украине тоже.

"В первый день работы администрации Трампа ко всем структурам нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе", – резюмировал он.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что так не считает, поскольку "мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".

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