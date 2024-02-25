AP: Трамп перемагає Гейлі у Південній Кароліні – штаті, де вона була губернаторкою

Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп за попередніми прогнозами перемагає свою головну опонентку Ніккі Гейлі на праймериз у Південній Кароліні. Про це повідомляє Associated Press.

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Попри те, що Гейлі є колишньою губернаторкою Південної Кароліни, місцеві мешканці не віддали їй перевагу, пише AP.

Трамп отримав майже 60% голосів після обробки 90% бюлетенів, Гейлі – маже 40%.

Як зазначають журналісти, Гейлі привітала Трампа і заявила, що не збирається виходити з передвиборчих змагань.

Трамп своєю чергою зазначив, що ніколи не бачив, щоб "Республіканська партія була такою єдиною", та додав, що респонденти "можуть святкувати близько 15 хвилин, але потім мають повернутися до роботи".

Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

Український лідер заявив, що так не вважає, оскільки "ми всі зрозуміли, що у цій війні не існує двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна".

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