Конкурентка Трампа: Поразка України негайно втягує США у війну. Путін прямо говорив

Хейлі заявила, що Байден "жодного разу не розмовляв з американським народом про те, чому Україна важлива"

Ніккі Гейлі (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Одна з претендентів на висування в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що поразка України у війні проти Росії "негайно втягує США у війну". Про це вона повідомила в інтерв'ю ABC News.

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За її словами, президент США Джо Байден "жодного разу не розмовляв з американським народом про те, чому Україна важлива".

"Він жодного разу не розмовляв з народом про терористичну діяльність, що відбувається з Ізраїлем, і про те, чому Іран такий небезпечний. Він жодного разу не говорив про погрози з боку Китаю. І коли ви не говорите про ці речі з американським народом, вони дистанціюються від цього", – сказала Гейлі.

Вона зауважила, що коли американці бачать заяви 45-го президента США Дональда Трампа про те, що його не турбує вторгнення Росії в Україну, то диктатор Володимир Путін починає погрожувати країнам Балтії.

"І нагадаймо, що Путін сказав, щойно він захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. Тепер він розсилає солдатів цими країнами, так само, як він це зробив з Україною. І якщо це станеться, то це країни НАТО. Це негайно втягує Америку у війну", – заявила політикиня.

Гейлі наголосила, що продовження допомоги Україні є важливим, щоб уникнути участі США у війні.

"Україна не просить війська, вона просто просить техніку та боєприпаси для перемоги у цій війні. Вони мають велику бойову силу. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправленню наших військових чоловіків і жінок воювати", – резюмувала вона.

14 лютого Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів щодо безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, за нього потрібно буде ще раз проголосувати у Сенаті.

16 лютого стало відомо, що 10 членів Палати представників США розробили компромісний законопроєкт щодо зовнішньої допомоги, який передбачає $47,7 млрд для України.

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