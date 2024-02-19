Конкурентка Трампа: Поражение Украины немедленно ввергает США в войну. Путин прямо говорил

Хейли заявила, что Байден "ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна"

Никки Хейли (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Одна из претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что поражение Украины в войне против России "немедленно ввергнет Америку в войну". Об этом она сообщила в интервью каналу ABC News.

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По ее словам, президент США Джо Байден "ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна".

"Он ни разу не разговаривал с народом о террористической деятельности, происходящей с Израилем, и о том, почему Иран так опасен. Он ни в коем случае не говорит об угрозах со стороны Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они дистанцируются от этого", — сказала Хейли.

Она отметила, что когда американцы видят заявления 45-го президента США Дональда Трампа о том, что его не беспокоит вторжение России в Украину, то диктатор Владимир Путин начинает угрожать странам Балтии.

"И давайте напомним, что Путин сказал, что как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он рассылает солдат по этим странам, так же, как он это сделал с Украиной. И если это произойдет, то это страны НАТО. Это немедленно ввергает Америку в войну", — заявила политик.

Хейли подчеркнула, что продолжение помощи Украине важно, чтобы избежать участия США в войне.

"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных мужчин и женщин воевать", — резюмировала она.

14 февраля Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, поэтому он пока не будет выносить на голосование вопросы продления военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля. Если она поддержит этот законопроект, за него нужно будет еще раз проголосовать в Сенате.

16 февраля стало известно, что 10 членов Палаты представителей США разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины.

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