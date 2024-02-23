Трамп не закінчить війну за 24 години, його головним ворогом є позиція Путіна — Зеленський

Зеленський заявив, що не зрозуміє, яким чином Трамп зможе закінчити війну за один день

Дональд Трамп (Фото: EPA/MARK HUMPHREY)

Президент Володимир Зеленський вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, він не може зрозуміти, яким чином Трамп збирається виконувати подібні обіцянки.

"Не може вирішити цю проблему, цю трагедію зі мною. Я прийму його на передовій, де він усе пояснить, і він пояснить, що думає, можливо, він має якісь ідеї. Я не знаю", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що на фронті Трамп побачить те, що відбувається в Україні, і після цього змінить свою думку.

"Ми всі зрозуміли, що у цій війні не існує двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна", – наголосив глава держави.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп переміг із 54,4% голосів на праймериз республіканців у Нью-Гемпширі.

Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.

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