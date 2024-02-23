Трамп не закончит войну за 24 часа, его главным врагом является позиция Путина — Зеленский

Зеленский заявил, что не понимает, каким образом Трамп сможет закончить войну за один день

Дональд Трамп (Фото: EPA/MARK HUMPHREY)

Президент Владимир Зеленский считает, что 45-й президент США Дональд Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, он не может понять, каким образом Трамп собирается выполнять подобные обещания.

"Не может решить эту проблему, эту трагедию со мной. Я приму его на передовой, где он все объяснит, и он объяснит, что думает, может быть, у него есть какие-то идеи. Я не знаю", — сказал Зеленский.

Он отметил, что на фронте Трамп увидит происходящее в Украине, и после этого изменит свое мнение.

"Мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина", — подчеркнул глава государства.

После подсчета более 50% голосов Трамп победил с 54,4% голосов на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире.

Ранее он одержал победу в штате Айова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.

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