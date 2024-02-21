Трамп является катастрофой для Республиканской партии, многие политики боятся его — Хейли

Никки Хейли (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Одна из претенденток на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что 45-й глава Белого дома Дональд Трамп станет "катастрофой" для политической силы. Об этом она сказала во время выступления в Гринвилле, Южная Каролина, цитирует ее CNN.

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По ее словам, она не собирается выходить из президентской гонки.

Хейли отметила, что многие республиканцы поддались давлению Трампа.

"В политике очень силен стадный менталитет. Конечно, многие из тех политиков, которые сейчас публично поддерживают Трампа, в частном порядке боятся его. Они знают, какой катастрофой он был и будет для нашей партии. Они просто слишком боятся сказать это вслух", — сказала Хейли.

Политик заявила, что ее политическое будущее "не вызывает никакого беспокойства".

"Они заслуживают реального выбора, а не выборов в советском стиле, где есть только один кандидат, и он получает 99% голосов. Мы не помазываем королей в этой стране. У нас выборы. И Дональд Трамп, как никто другой, должен знать, что мы не фальсифицируем выборы", — подчеркнула она.

После подсчета более 50% голосов Трамп победил с 54,4% голосов на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире.

Ранее он одержал победу в штате Айова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.

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