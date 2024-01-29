Гейли заявила, что не выйдет из праймериз как минимум до "супервторника" в марте
Конкурент 45 президента США Дональда Трампа и кандидат на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что остаться в гонке по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта. Ее цитирует Bloomberg.
У меня есть все намерения пойти на (праймериз в) "супервторник"", – сказала Гейли.
Она отметила, что ожидает лучших результатов в своем родном штате Южная Каролина, чем на республиканских кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире на прошлой неделе.
Она также подвергла критике Национальный комитет Республиканской партии (RNC), заявив, что тот явно не является честным посредником в праймериз после того, как назвал Трампа "предсказуемым кандидатом".
После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.
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