Гейли заявила, что не выйдет из праймериз как минимум до "супервторника" в марте

Никки Гейли (Фото: Twitter)

Конкурент 45 президента США Дональда Трампа и кандидат на пост президента от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что остаться в гонке по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта. Ее цитирует Bloomberg.

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У меня есть все намерения пойти на (праймериз в) "супервторник"", – сказала Гейли.

Она отметила, что ожидает лучших результатов в своем родном штате Южная Каролина, чем на республиканских кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире на прошлой неделе.

Она также подвергла критике Национальный комитет Республиканской партии (RNC), заявив, что тот явно не является честным посредником в праймериз после того, как назвал Трампа "предсказуемым кандидатом".

После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова.

СПРАВКА В США "супервторник" – обычно название вторника в начале февраля или марта года президентских выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз для избрания делегатов на национальные конвенции Демократической и Республиканской партий США, которые, в свою очередь, выбирают кандидатов на пост президента США. В США "супервторник" – обычно название вторника в начале февраля или марта года президентских выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз для избрания делегатов на национальные конвенции Демократической и Республиканской партий США, которые, в свою очередь, выбирают кандидатов на пост президента США.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО. Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "ничего не боится", комментируя возможное возвращение Трампа в Белый дом.

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