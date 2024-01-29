Гейлі заявила, що не залишить праймериз щонайменше до "супервівторка" у березні
Конкурентка 45-го президента США Дональда Трампа та кандидатка на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що залишиться в перегонах принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня. Її цитує Bloomberg.
Я маю наміри піти на (праймериз у) "супервівторок"", – сказала Гейлі.
Вона зазначила, що очікує на кращі результати у своєму рідному штаті Південна Кароліна, ніж на республіканських кокусах в Айові та праймериз у Нью-Гемпширі минулого тижня.
Вона також розкритикувала Національний комітет Республіканської партії (RNC), заявивши, що той явно не є чесним посередником у праймериз після того, як назвав Трампа "передбачуваним кандидатом".
Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.
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