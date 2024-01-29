Гейлі заявила, що не залишить праймериз щонайменше до "супервівторка" у березні

Вона очікує на хороші результати у своєму рідному штаті Південна Кароліна

Ніккі Гейлі (Фото: Twitter)

Конкурентка 45-го президента США Дональда Трампа та кандидатка на посаду президента від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що залишиться в перегонах принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня. Її цитує Bloomberg.

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Я маю наміри піти на (праймериз у) "супервівторок"", – сказала Гейлі.

Вона зазначила, що очікує на кращі результати у своєму рідному штаті Південна Кароліна, ніж на республіканських кокусах в Айові та праймериз у Нью-Гемпширі минулого тижня.

Вона також розкритикувала Національний комітет Республіканської партії (RNC), заявивши, що той явно не є чесним посередником у праймериз після того, як назвав Трампа "передбачуваним кандидатом".

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

ДОВІДКА У США "супервівторок" — зазвичай назва вівторка на початку лютого або березня року президентських виборів у США, коли найбільша кількість штатів проводить праймериз задля обрання делегатів на національні конвенції Демократичної і Республіканської партій США котрі, своєю чергою, обирають кандидатів на посаду президента США. У США "супервівторок" — зазвичай назва вівторка на початку лютого або березня року президентських виборів у США, коли найбільша кількість штатів проводить праймериз задля обрання делегатів на національні конвенції Демократичної і Республіканської партій США котрі, своєю чергою, обирають кандидатів на посаду президента США.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.

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