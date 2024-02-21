Трамп є катастрофою для Республіканської партії, багато політиків його бояться — Гейлі

Гейлі заявила, що багато публічних прихильників Трампа в приватному порядку бояться його

Ніккі Гейлі (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Одна з претенденток на висування у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі заявила, що 45-й глава Білого дому Дональд Трамп стане "катастрофою" для політичної сили. Про це вона сказала під час виступу у Грінвіллі, Південна Кароліна, цитує її CNN.

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За її словами, вона не збирається виходити із президентських перегонів.

Гейлі зазначила, що багато республіканців піддалися тиску Трампа.

"У політиці дуже сильний стадний менталітет. Звичайно, багато хто з тих політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, приватно бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії. Вони просто надто бояться сказати це вголос", — сказала Гейлі.

Політикиня заявила, що її політичне майбутнє "не викликає жодного занепокоєння".

"Вони заслуговують на реальний вибір, а не виборів у радянському стилі, де є лише один кандидат, і він отримує 99% голосів. Ми не помазуємо королів у цій країні. У нас вибори. І Дональд Трамп, як ніхто інший, повинен знати, що ми не фальсифікуємо вибори", – наголосила вона.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп переміг із 54,4% голосів на праймериз республіканців у Нью-Гемпширі.

Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення Трампа до Білого дому.

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