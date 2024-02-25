AP: Трамп побеждает Хейли в Южной Каролине – штате, где она была губернатором
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп по предварительным прогнозам побеждает свою главную оппонентку Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщает Associated Press.
Несмотря на то, что Хейли является бывшим губернатором Южной Каролины, местные жители не отдали ей предпочтения, пишет AP.
Как отмечают журналисты, Хейли поздравила Трампа и заявила, что не собирается выходить из предвыборных соревнований.
Трамп в свою очередь отметил, что никогда не видел, чтобы "Республиканская партия была такой единой", и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но затем должны вернуться к работе".
Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.
- Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.
- Украинский лидер заявил, что так не считает, поскольку "мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".
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