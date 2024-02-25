AP: Трамп побеждает Хейли в Южной Каролине – штате, где она была губернатором

Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп по предварительным прогнозам побеждает свою главную оппонентку Никки Хейли на праймериз в Южной Каролине. Об этом сообщает Associated Press.

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Несмотря на то, что Хейли является бывшим губернатором Южной Каролины, местные жители не отдали ей предпочтения, пишет AP.

Как отмечают журналисты, Хейли поздравила Трампа и заявила, что не собирается выходить из предвыборных соревнований.

Трамп в свою очередь отметил, что никогда не видел, чтобы "Республиканская партия была такой единой", и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но затем должны вернуться к работе".

Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер заявил, что так не считает, поскольку "мы все поняли, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина".

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