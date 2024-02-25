Трамп лякає електорат третьою світовою. Каже: США програють, якщо при владі залишиться Байден

Експрезидент США також натякнув, що у разі його перемоги на виборах він таки припинить допомогу іншим країнам

Дональд Трамп (Скриншот)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання чинного американського лідера Джо Байдена, у Сполучених Штатів "не буде шансів на перемогу" у третій світовій війні. Таку думку він висловив 24 лютого на конференції консервативних політичних дій, яка щорічно проходить у Вашингтоні.

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"Незабаром ми програємо третю світову війну. Ми навіть не братимемо участі в ній, а програватимемо. Якщо Джо Байден виграє 2024 року, найгірше чекає США", – сказав Трамп.

Він зазначив, що нібито адміністрація Байдена спрямовує країну до "руйнування коротким шляхом" і тільки його уряд здатен щось змінити.

45-й президент США вкотре пообіцяв розв'язати проблему з нелегальними мігрантами та високою інфляцією. Водночас він назвав команду Байдена "тиранами", які "хочуть знищити країну".

Трамп натякнув, що за його президентства США можуть припинити надавати допомогу іншим країнам. Імовірно, Україні також.

"У перший день роботи адміністрації Трампа до всіх структур нашого уряду буде розіслано указ: відтепер Америка буде на першому, другому, третьому, четвертому і п'ятому місцях. Турбота про іноземні держави може бути на шостому місці або не бути зовсім", – резюмував він.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

Український лідер заявив, що так не вважає, оскільки "ми всі зрозуміли, що у цій війні не існує двох сторін: є лише один ворог, і це позиція Путіна".

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