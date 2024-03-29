Главный генерал США: Не знаю, сможет ли РФ начать крупное наступление. Год была мясорубка
Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что не знает, сможет ли Россия организовать новое крупное наступление в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его Defence One.
По его словам, Конгрессе следует одобрить новый пакет помощи Украине как можно скорее.
Он отметил, что в обозримом будущем Силы обороны столкнутся с продолжением ударов захватчиков.
"Я не знаю, смогут ли россияне организовать крупное наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на то, что произошло в течение прошлого года", — сказал Браун.
Военачальник заявил, что оккупанты бросили много сил, личного состава, систем вооружения и транспорта, чтобы добиться того, что они имеют на сегодняшний день.
"И, я бы сказал, это почти мясорубка", — подчеркнул генерал.
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