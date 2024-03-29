Главный генерал США: Не знаю, сможет ли РФ начать крупное наступление. Год была мясорубка

Чарльз Браун (Фото: EPA/NATHAN HOWARD)

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что не знает, сможет ли Россия организовать новое крупное наступление в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его Defence One.

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По его словам, Конгрессе следует одобрить новый пакет помощи Украине как можно скорее.

Он отметил, что в обозримом будущем Силы обороны столкнутся с продолжением ударов захватчиков.

"Я не знаю, смогут ли россияне организовать крупное наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на то, что произошло в течение прошлого года", — сказал Браун.

Военачальник заявил, что оккупанты бросили много сил, личного состава, систем вооружения и транспорта, чтобы добиться того, что они имеют на сегодняшний день.

"И, я бы сказал, это почти мясорубка", — подчеркнул генерал.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживатьинициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

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