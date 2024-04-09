Зеленський: Якщо Росія переможе, то жертвами стануть сотні тисяч

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якщо Росія переможе у війні, то в Україні будуть сотні тисяч жертв, пояснив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

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Він визнав, що в України недостатньо систем протиповітряної оборони.

"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання — захопити всю Україну", – зазначив Зеленський.

Президент також пояснив, що означатиме перемога Росії у війні, якщо США не нададуть Україні новий пакет військової допомоги.

За словами Зеленського, російський диктатор все знищить та вб'є дуже багато людей.

"Більшість людей не втечуть, тому він [Путін] уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – підсумував український лідер.

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Зеленський заявив, що відсутність постачання далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами російського диктатора Путіна щодо ядерної зброї – це сказав канцлер ФРН Шольц.

Голова держави наголосив, що для надійного захисту Харкова від постійних російських обстрілів потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них.

На думку президента, українська армія має стати "настільки технологічною, наскільки це можливо", аби продовжувати завдавати втрат армії РФ навіть в умовах дефіциту снарядів.

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