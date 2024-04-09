Зеленський: Якщо Росія переможе, то жертвами стануть сотні тисяч
Якщо Росія переможе у війні, то в Україні будуть сотні тисяч жертв, пояснив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.
Він визнав, що в України недостатньо систем протиповітряної оборони.
"Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе твариною: якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання — захопити всю Україну", – зазначив Зеленський.
Президент також пояснив, що означатиме перемога Росії у війні, якщо США не нададуть Україні новий пакет військової допомоги.
За словами Зеленського, російський диктатор все знищить та вб'є дуже багато людей.
"Більшість людей не втечуть, тому він [Путін] уб’є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч", – підсумував український лідер.
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- Зеленський заявив, що відсутність постачання далекобійних ракет Taurus пов'язана з погрозами російського диктатора Путіна щодо ядерної зброї – це сказав канцлер ФРН Шольц.
- Голова держави наголосив, що для надійного захисту Харкова від постійних російських обстрілів потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них.
- На думку президента, українська армія має стати "настільки технологічною, наскільки це можливо", аби продовжувати завдавати втрат армії РФ навіть в умовах дефіциту снарядів.
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