"Немає вибору". Україна погодиться на допомогу в кредит від США – Зеленський

Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді позик. Про це він сказав в інтерв'ю українському телебаченню.

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"Один сенатор нещодавно був і він каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?". Він каже: "Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні чи ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я скажу більше: якби Україні запропонували дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Тут немає вибору, наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – сказав президент.

Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що "розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу".

"Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.