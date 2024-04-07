"Немає вибору". Україна погодиться на допомогу в кредит від США – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від США у вигляді позик. Про це він сказав в інтерв'ю українському телебаченню.
"Один сенатор нещодавно був і він каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?". Він каже: "Ну, якщо, наприклад, тобі скажуть, що гроші кредитні чи ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимось на будь-який варіант. Я скажу більше: якби Україні запропонували дати пакет в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Тут немає вибору, наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", – сказав президент.
Зеленський поскаржився, що Україна стала внутрішньополітичним питанням у США, але він сподівається, що "розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу".
"Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів", – сказав Зеленський.
- Ідею позичити гроші Україні, а не давати їх на безоплатній підстав, підтримує Дональд Трамп. Після того, як він вперше про це заговорив, республіканці в Палаті представників почали розробляти новий проєкт допомоги, який пропонує виділяти гроші у вигляді кредиту.
- Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел закликав колег у Палаті не придумувати нові проєкти, а підтримати той, що вже пройшов Сенат. Проте винесення сенатського законопроєкту на розгляд Палати представників блокує її спікер Майк Джонсон. 12 березня у Палаті почали збирати підписи за винесення законопроєкту на розгляд в обхід Джонсона за процедурою discharge petition, поки що без успіху.
- 31 березня Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення", зокрема допомога в кредит.