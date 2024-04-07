"Нет выбора". Украина согласится на помощь в кредит от США – Зеленский

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова согласиться на помощь от США в виде ссуд. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.

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"Один сенатор недавно был и он говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если, например, тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А для чего эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант. Я скажу больше: если бы Украине предложили дать пакет в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Здесь нет выбора, наш выбор один – выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", — сказал президент.

Зеленский пожаловался, что Украина стала внутриполитическим вопросом в США, но он надеется, что "разум все же победит и мы получим соответствующую помощь".

"Мы понимаем, когда контрнаступательные действия могут быть у россиян. Поэтому вот вам и ответ, когда критически получить соответствующее дефицитное оружие. Без этих денег таких объемов нам не получить. И я все же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса Соединенных Штатов ", – сказал Зеленский.