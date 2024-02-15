"Зможуть – віддадуть, не зможуть – ок". Трамп пропонує надати Україні допомогу в кредит

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

45-й президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії у Південній Кароліні запропонував позичити Україні гроші на військові потреби, поки у Конгресі затримується затвердження подальшої підтримки для ЗСУ. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Вони хочуть дати їм ще $60 млрд. Зробіть це так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть, то повернуть нам гроші. Якщо не зможуть, вони не повинні повертати нам гроші", – сказав Трамп.

Кандидат на посаду американського лідера порівняв це з тим, як він допомагає спортсменам, які "мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри".

"Чому ви повинні просто віддати їм гроші? Зробіть це у вигляді кредиту <...> Я так роблю зі спортсменами. Наприклад, з професійними гольфістами, які, на мій погляд, дуже хороші. У них немає грошей, але у них великий талант", – зазначив Трамп.

Раніше Bloomberg із посиланням на співрозмовників з оточення Трампа заявив, що політик розглядає можливість спроби примусу України до переговорів із Росією у разі перемоги на виборах 2024 року.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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