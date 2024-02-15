Трамп заявив, що нібито зробить для захисту України більше, ніж Байден

Дональд Трамп (Фото: EPA/JOHN MABANGLO)

45 президент США Дональд Трамп заявив, що зробить більше для захисту України, ніж нинішній глава Білого дому Джо Байден. Про це він повідомив на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, Південна Кароліна, цитує The New York Times.

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За його словами, за президентства Байдена диктатор Володимир Путін "отримає все, що він хоче, включно з Україною".

"Це подарунок. Він має дар", – сказав Трамп.

Він зазначив, що "ладнає" із Путіним, і заявив, що Байден "збирається віддати Україну" голові Кремля.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників з оточення Трампа заявило, що політик розглядає можливість спроби примусу України до переговорів із Росією у разі перемоги на виборах 2024 року.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг не вважає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення Трампа на пост президента.

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