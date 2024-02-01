Генсек НАТО: Важливо слухати Трампа, коли той закликає Європу більше витрачати на оборону

Столтенберг упевнений, що США залишаться вірним союзником, незалежно від того, хто виграє вибори президента у 2024 році

Дональд Трамп та Єнс Столтенберг (Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не переживає, що США вийдуть з Альянсу у разі повернення до Білого дому 45 президента Дональда Трампа. Про це він повідомив в інтерв'ю Politico.

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За його словами, США залишаться вірним союзником незалежно від результатів виборів президента у листопаді 2024 року.

"Я працював із Трампом протягом чотирьох років, поки він був президентом", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО має двопартійну підтримку в Конгресі США, а критика Трампа на адресу НАТО була спрямована не проти Альянсу, а проти окремих країн, які не виконали обіцянку витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року.

"Важливо слухати. Тому що критика з боку Трампа не є критикою того, що НАТО недостатньо інвестує в НАТО", – заявив генсек НАТО.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Орім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США.

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