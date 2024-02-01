Генсек НАТО: Важно слушать Трампа, когда тот призывает Европу больше тратить на оборону

Столтенберг уверен, что США останутся верным союзником, независимо от того, кто выиграет выборы президента в 2024 году

Дональд Трамп и Йенс Столтенберг (Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не переживает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения в Белый дом 45 президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, США останутся верным союзником независимо от результатов выборов президента в ноябре 2024 года.

"Я работал с Трампом в течение четырех лет, пока он был президентом", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе США, а критика Трампа в адрес НАТО была направлена не против Альянса, а против отдельных стран, которые не выполнили обещание тратить 2% своего ВВП на оборону до 2024 году.

"Важно слушать. Потому что критика со стороны Трампа не является критикой того, что НАТО недостаточно инвестирует в НАТО", — заявил генсек НАТО.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников относительно гипотетического лидерства Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Трамп считает, что НАТО "ненадлежаще относится" к США.

Читайте также: Трамп критикует НАТО. Белый дом: При Байдене Альянс стал больше и боеспособнее