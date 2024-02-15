Трамп заявил, что якобы сделает для защиты Украины больше, чем Байден
45 президент США Дональд Трамп заявил, что сделает больше для защиты Украины, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Об этом он сообщил на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, цитирует его The New York Times.
По его словам, при президентстве Байдена диктатор Владимир Путин "получит все, что он хочет, включая Украину".
"Это подарок. У него есть дар", — сказал Трамп.
Он отметил, что "ладит" с Путиным и заявил, что Байден "собирается отдать Украину" главе Кремля.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собеседников из окружения Трампа заявило, что политик рассматривает возможность попытки принуждения Украины к переговорам с Россией в случае победы на выборах 2024 года.
- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
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