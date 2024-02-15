Трамп заявил, что якобы сделает для защиты Украины больше, чем Байден

Дональд Трамп (Фото: EPA/JOHN MABANGLO)

45 президент США Дональд Трамп заявил, что сделает больше для защиты Украины, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Об этом он сообщил на предвыборном митинге в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, цитирует его The New York Times.

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По его словам, при президентстве Байдена диктатор Владимир Путин "получит все, что он хочет, включая Украину".

"Это подарок. У него есть дар", — сказал Трамп.

Он отметил, что "ладит" с Путиным и заявил, что Байден "собирается отдать Украину" главе Кремля.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собеседников из окружения Трампа заявило, что политик рассматривает возможность попытки принуждения Украины к переговорам с Россией в случае победы на выборах 2024 года.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

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