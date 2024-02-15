Одновременные угрозы Украине и России. Bloomberg узнал детали "мирного плана" Трампа

Советники Трампа обсуждали вопрос о том, как устроить переговоры между Зеленским и Путиным

Дональд Трамп (Фото: EPA/HUNTER CONE)

Издание Bloomberg со ссылкой на собеседников из окружения 45-го президента США Дональда Трампа заявило, что политик рассматривает возможность попытки принуждения Украины к переговорам с Россией в случае победы на выборах 2024 года.

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По их словам, советники Трампа обсуждали вопрос, как устроить переговоры между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным в начале потенциального второго срока 45-го главы Белого дома.

Один из приближенных к политику заявил, что "мирный план" может заключаться в обещании прекратить военную помощь США Украине с одновременной угрозой россиянам усилить поддержку Киева.

Советники Трампа Ларри Кадлоу и Роберт О'Брайен также публично выступали за ужесточение санкций в отношении российского Центрального банка, чтобы повлиять на Путина.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.

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