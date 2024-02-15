Одновременные угрозы Украине и России. Bloomberg узнал детали "мирного плана" Трампа
Издание Bloomberg со ссылкой на собеседников из окружения 45-го президента США Дональда Трампа заявило, что политик рассматривает возможность попытки принуждения Украины к переговорам с Россией в случае победы на выборах 2024 года.
По их словам, советники Трампа обсуждали вопрос, как устроить переговоры между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным в начале потенциального второго срока 45-го главы Белого дома.
Один из приближенных к политику заявил, что "мирный план" может заключаться в обещании прекратить военную помощь США Украине с одновременной угрозой россиянам усилить поддержку Киева.
Советники Трампа Ларри Кадлоу и Роберт О'Брайен также публично выступали за ужесточение санкций в отношении российского Центрального банка, чтобы повлиять на Путина.
- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не считает, что США выйдут из Альянса в случае возвращения Трампа на пост президента.
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