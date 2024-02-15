Одночасні погрози Україні та Росії. Bloomberg дізнався деталі "мирного плану" Трампа

Радники Трампа обговорювали питання про те, як влаштувати переговори між Зеленським та Путіним

Дональд Трамп (Фото: EPA/HUNTER CONE)

Видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників з оточення 45-го президента США Дональда Трампа заявило, що політик розглядає можливість спроби примусу України до переговорів із Росією у разі перемоги на виборах 2024 року.

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За їхніми словами, радники Трампа обговорювали питання, як влаштувати переговори між президентом Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним на початку потенційного другого терміну 45-го глави Білого дому.

Один із наближених до політика заявив, що "мирний план" може полягати в обіцянні припинити військову допомогу США Україні з одночасною погрозою росіянам посилити підтримку Києва.

Радники Трампа Ларрі Кадлоу та Роберт О'Браєн також публічно виступали за посилення санкцій щодо російського Центрального банку, щоб вплинути на Путіна.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, став президентом, може вивести США з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг не вважає, що США вийдуть із Альянсу у разі повернення Трампа на пост президента.

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