"Смогут – отдадут, не смогут – ок". Трамп предлагает предоставить Украине помощь в кредит

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Ken Cedeno)

45-й президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в Южной Каролине предложил ссудить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Они хотят дать им еще $60 млрд. Сделайте это так. Ссудите им деньги. Если они смогут, то вернут нам деньги. Если не смогут, они не должны возвращать нам деньги", – сказал Трамп.

Кандидат на должность американского лидера сравнил это с тем, как он помогает спортсменам, у которых "был потенциал, но не было денег в начале их карьеры".

"Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в виде кредита <...> Я так поступаю со спортсменами. Например, с профессиональными гольфистами, которые, на мой взгляд, очень хорошие. У них нет денег, но у них большой талант ", – отметил Трамп.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собеседников из окружения Трампа заявил, что политик рассматривает возможность попытки принуждения Украины к переговорам с Россией в случае победы на выборах 2024 года.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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